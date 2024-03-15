Подмосковье 15 марта 2024, 17:08 Глава Балашихи Сергей Юров проголосовал на выборах президента Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проголосовал на избирательном участке в новой школе, расположенной в микрорайоне Измайловский лес. На этом участке смогут проголосовать 2120 человек, из них 300 — планируют сделать это онлайн.

«Я сегодня проголосовал в новой школе в микрорайоне Измайловский лес. Выполнил свой гражданский долг и посмотрел, как организован избирательный процесс. Обращаюсь ко всем жителям нашего города: в обязательном порядке приходите на избирательные участки, голосуйте. Это важнейшее политическое событие», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Всего в Балашихе открыты 184 избирательных участка. Они будут работать три дня — с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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