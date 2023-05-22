Подмосковье 22 мая 2023, 12:08 Глава Балашихи поблагодарил волонтеров за работу в центре сбора гуманитарной помощи бойцам СВО

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Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» работает в Балашихе. Глава округа поблагодарил всех активистов за организацию сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» участвует в акции «Доброе дело» и поддерживает бойцов СВО. Им руководит председатель Общественной палаты городского округа Балашиха Елена Жарова.

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В сборах гуманитарной помощи участвуют волонтеры, жители и предприятия округа. Их работу отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я хочу поблагодарить и всех волонтеров, и жителей. Знаю, что вы принимаете активное участие в помощи, заботе об участниках СВО и их семьях. Продолжайте сопровождать эту очень важную работу», — сказал он.

К словам благодарности присоединился глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

«Я от всей души благодарю нашу Общественную палату, ресурсный центр „Волонтеры Подмосковья“, центр поддержки участников СВО и их семей, Комитет семей и воинов Отечества и всех жителей Балашихи за активную гражданскую позицию. За то, что в трудное для Родины время они не остаются в стороне. Уверен, каждый боец чувствует эту поддержку», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроется фонд для полной поддержки семей бойцов СВО.

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