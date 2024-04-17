Подмосковье 17 апреля 2024, 17:15 Глава Балашихи передал гуманитарную помощь участнику СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров передал гуманитарный груз своему бывшему коллеге — бойцу спецоперации Дмитрию Брушлинскому. Он вручил ему современное оборудование и другие вещи по запросу военнослужащих.

Дмитрий Брушлинский работал начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Балашиха. Он ушел добровольцем на передовую в январе.

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«Два с половиной месяца пребывания в зоне проведения спецоперации обозначили яркую потребность в оборудовании. Хочется поблагодарить и главу городского округа, и в целом администрацию, а также всех жителей Балашихи, которые тоже очень много делают для помощи участникам специальной военной операции», — сказал Дмитрий.

Сегодня в Балашихе работает два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки участников специальной военной операции.

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