Подмосковье 28 марта 2024, 10:24 Гимназию № 23 капитально отремонтируют в Химках Пресс-служба администрации города или района

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В Химках капитально отремонтируют гимназию № 23 и построят два детских сада на Юбилейном проспекте и в деревне Юрлово. Их планируют открыть до конца года.

Как рассказали в администрации округа, на Юбилейном проспекте откроют детский сад на 320 мест. Там обустроят игровые, спальни, буфет и туалет, а также музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.

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В деревне Юрлово началось строительство дошкольного учреждения на 14 групп. Там также будут работать залы для занятий спортом и музыкой и специальные кружковые комнаты.

«С каждым годом в Химках растет число дошколят и школьников. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в комфортных и современных условиях. Приоритет – строительство учреждений образования в каждом районе округа», – прокомментировал глава округа Дмитрий Волошин.

В гимназии №23 проведут капитальный ремонт – сейчас рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и коммуникаций. В порядок приведут фасад и кровлю, а в помещениях установят новые окна и двери.

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