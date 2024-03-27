Подмосковье 27 марта 2024, 23:42 Администрация Подольска вручила жилищный сертификат сироте Администрация Подольск г.о.

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Жилищный сертификат вручили юной девушке из Подольска, которая осталась без родителей. Теперь Алина Иванова сможет приобрести квартиру в любом муниципалитете Московской области. Однако она уже решила остановить свой выбор на родном Подольске. Через месяц она планирует переехать в один из домов на улице Юбилейной.

Девушка рассказала, что хотела светлую квартиру, поэтому выбор пал на новостройку. Она планирует сделать некоторые перестановки на балконе и отметить новоселье.

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С детства Алину воспитывала ее двоюродная бабушка, которую она считает своей мамой и главной опорой в жизни. В настоящее время девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом. Она уверена, что у нее все получится, а собственное жилье прибавит ей уверенности на ее жизненном пути.

Глава городского округа Григорий Артамонов подчеркнул, что обеспечение детей-сирот жилищными сертификатами — одна из важнейших задач, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Всего в этом году 37 человек вошли в программу нашего губернатора Андрея Воробьева „Жилище“», — подытожил Григорий Артамонов.

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