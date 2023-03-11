Подмосковье 11 марта 2023, 20:30 Гимназия в Раменском отметила 30-летний юбилей

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В Раменской гимназии собрались выпускники, педагоги и ученики. В этом году учебное заведение отмечает 30-летний юбилей.

Cтатус гимназии образовательное учреждение носило не всегда. С 1967 года по 1993 это была Раменская средняя политехническая школа № 7.

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«Мы туда рвались, и действительно нам было очень интересно, и работа, и конкурсы различные после работы, и даже составляли некий такой отчет всегда, который проходил весело: с песнями, с танцами и с фотографиями», — сообщила учитель русского языка и литературы Людмила Новикова.

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В гимназии своя программа с углубленным изучением отдельных предметов, есть профильные классы. Получить образование именно здесь хотят многие, но даже две смены не могут вместить всех желающих.

«Наше свидетельство об аккредитации № 3 в Московской области. Всего третья! Это говорит о том, то мы были первыми. И сегодня Раменская гимназия успешно функционирует», — рассказала основатель гимназии Надежда Желтухина.

По итогам Всероссийской олимпиады школьников гимназия занимает четвертое место в Московской области. Учебное заведение входит в топ-20 лучших школ центрального Федерального округа.

«Одно из лучших учреждений образования округа, потому что она входит в топ-300 по рейтингу RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны», — сообщил глава Раменского Виктор Неволин.

Отдельная гордость гимназии — это выпускники медицинских классов. Из стен этого образовательного учреждения вышла не одна плеяда известных врачей.

«Приятно видеть тех, кто когда-то заканчивал, и сегодняшних выпускников и, конечно, хочется всех поздравить», — поздравил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Сегодня в гимназии работают почти 100 педагогов. В честь юбилея им вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года.

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