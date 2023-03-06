Подмосковье 06 марта 2023, 20:02 Гимназия в Королеве откроется после капремонта к 1 сентября

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Капитальный ремонт первого корпуса гимназии № 17 в Королеве завершат к 1 сентября 2023 года. Работы выполняют в рамках президентской программы.

Здание площадью более 12 тысяч квадратных метров построили в 1977 году. С этого времени это первая масштабная реконструкция объекта.

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До осени строителям предстоит отремонтировать кровлю с утеплением помещений, входные группы, заменить все инженерные системы. В здании обновят полы, стены, потолки, лестницы, санузлы оборудуют современной сантехникой. В учебное заведение завезут новую мебель.

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Сейчас рабочие демонтируют внутренние конструкции и вывозят мусор. На третьем этаже они приступили к стяжке пола.

За капремонтом следят сотрудники подмосковной «Дирекции заказчика капитального строительства». Учебный корпус рассчитан на 1440 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит новую школу к 1 сентября. В нее смогут пойти 2200 учеников.

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