Подмосковье 25 мая 2023, 15:08 Гимнастка из Дмитрова победила на всероссийских соревнованиях «Волжская весна» Евгений Рой

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Юная жительница Дмитрова Анастасия Рыбина победила на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Волжская весна», которые прошли в Ульяновске. Турнир посвятили 100-летней годовщине со дня основания спортивного общества «Динамо».

«Мне тяжело даются упражнения с лентой, но в этот раз все прошло хорошо. А с мячом и обручем я всегда работаю успешно», — поделилась Анастасия.

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В соревнованиях участвовали более 300 спортсменок из 20 регионов России. Несмотря на успешное выступление основных конкуренток в финале, высший балл от жюри получила именно 13-летняя воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Для Анастасии это не первая победа, на счету гимнастки множество наград федеральных и международных первенств.

«Настя отличается очень волевым характером. Она постоянно тренируется, ее даже мотивировать не надо.Однажды она пришла на тренировку больной, но отработала всю программу от начала до конца. У нее большое будущее, уверена в этом!», — отметила тренер СШОР «Динамо-Дмитров» Людмила Попова.

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