Герман Потапчук стал главой городского округа Власиха

Главой городского округа Власиха стал Потапчук Герман Валерьевич. Его избрали на заседании местного Совета депутатов 26 февраля.

Он уже приступил к исполнению полномочий. Об этом сообщили в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Герману Потапчуку 41 год. Он женат, воспитывает троих сыновей и дочь. Будущий руководитель родился в Москве.

Получил высшее образование по направлению «юриспруденция» в Академическом правовом университете. Он совмещал обучение с работой юрисконсультом в коммерческой компании.

Долгий путь

С 2004 по 2008 год руководитель прошел долгий путь от ведущего специалиста до заместителя главы администрации Рузы. За свои высокие трудовые показатели был награжден и знаком отличия главы муниципалитета «За служение народу».

В разные периоды он работал и в Федеральной антимонопольной службе, всероссийском Совете местного самоуправления, а также организациях, подведомственных Москомспорту.

С 2015 по 2016 Потапчук работал в администрации Волоколамска председателем комитета по управлению имуществом, и после он стал заместителем администрации.

Уже весной 2016 года его назначили заместителем руководителя администрации сельского поселения Барвихинское, а осенью он начал исполнять обязанности руководителя администрации, где проработал до лета 2019 года, когда поселение включили в состав Одинцовского округа.

Позднее возглавил территориальное управление «Барвихинское» администрации Одинцовского городского округа.

С июня по декабрь 2020 года работал уже заместителем министра транспорта Пермского края, а в январе 2021 года его приняли на должность заместителя главы администрации городского округа Власиха. Теперь Герман Потапчук стал главой Власихи.