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    26 февраля 2021, 14:31

    Герман Потапчук стал главой городского округа Власиха

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Главой городского округа Власиха стал Потапчук Герман Валерьевич. Его избрали на заседании местного Совета депутатов 26 февраля.

    Герман Потапчук стал главой городского округа Власиха | Изображение 1

    Он уже приступил к исполнению полномочий. Об этом сообщили в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

    Герману Потапчуку 41 год. Он женат, воспитывает троих сыновей и дочь. Будущий руководитель родился в Москве.

    Получил высшее образование по направлению «юриспруденция» в Академическом правовом университете. Он совмещал обучение с работой юрисконсультом в коммерческой компании.

    Долгий путь

    С 2004 по 2008 год руководитель прошел долгий путь от ведущего специалиста до заместителя главы администрации Рузы. За свои высокие трудовые показатели был награжден и знаком отличия главы муниципалитета «За служение народу».

    В разные периоды он работал и в Федеральной антимонопольной службе, всероссийском Совете местного самоуправления, а также организациях, подведомственных Москомспорту.

    С 2015 по 2016 Потапчук работал в администрации Волоколамска председателем комитета по управлению имуществом, и после он стал заместителем администрации.

    Уже весной 2016 года его назначили заместителем руководителя администрации сельского поселения Барвихинское, а осенью он начал исполнять обязанности руководителя администрации, где проработал до лета 2019 года, когда поселение включили в состав Одинцовского округа.

    Позднее возглавил территориальное управление «Барвихинское» администрации Одинцовского городского округа.

    С июня по декабрь 2020 года работал уже заместителем министра транспорта Пермского края, а в январе 2021 года его приняли на должность заместителя главы администрации городского округа Власиха. Теперь Герман Потапчук стал главой Власихи.