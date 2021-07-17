Генеральную репетицию летной программы МАКС‑2021 провели в Жуковском

В Жуковском 17 июля провели генеральную репетицию летной программы Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Кульминацией репетиции стал полет двух истребителей Су-30.

Об этом сообщило РИА ФАН. Несмотря на такую кульминацию, основной акцент во время авиапоказа сделают не на военные самолеты, а на гражданские. Там представят несколько перспективных лайнеров: МС-21-200, МС-21-300, Ил-114-300 и Sukhoi Superjet.

Однако и военные самолеты примут участие в программе в достаточном количестве. Гостям покажут, на что способен истребитель пятого поколения Су-57, военные самолеты Су-30 и МиГ-35, а также учебное воздушное судно Як-152.

Фестиваль пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Попасть туда можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации или отрицательно ПЦР-теста на коронавирус. При этом последний должен быть получен не позднее чем за три дня до мероприятия.

Тесты можно сдать со скидкой в трех лабораториях — клинике «Архимед», Центре молекулярной диагностики (CMD) и лаборатории KDL. Для этого нужно показать билет на салон или удостоверение участника.