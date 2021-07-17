QR-коды и ПЦР-тесты потребуются для посещения МАКС-2021

Авиасалон МАКС-2021 можно будет посетить при наличии QR-кода о вакцинации или свежего ПЦР-теста на коронавирус. Последний должен быть сделан не более трех дней назад.

Об этом сообщило издание «Вести Подмосковья». Сделать тест можно со скидкой в трех лабораториях. Это клиника «Архимед», Центр молекулярной диагностики (CMD) и лаборатория KDL. Чтобы получить специальные условия, нужно показать входной билет или удостоверение участника.

Всю информацию о тестировании и результат анализа можно посмотреть на сайте.

Чтобы попасть на любой день мероприятия, нужно будет показать QR-код, полученный на сайте госуслуг. Он подтверждает получение прививки или наличие свежего теста.

В Московской области при заселении в отели и гостиницы дольше чем на три дня все еще требуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Об этом сообщили в комитете по туризму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ослабил ограничительные меры, введенные в целях профилактики распространения коронавируса. С понедельника для посещения ресторанов и кафе предъявлять QR-коды будет необязательно.