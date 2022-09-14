«Газпром» выделит более 10 млрд рублей на новую газификацию Московской области | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 23:28 Поделиться Telegram

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Viber «Газпром» выделит более 10 млрд рублей на новую газификацию Московской области пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина

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Сотрудничество Подмосковья и ПАО «Газпром» обсудили на XI Петербургском международном газовом форуме. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин встретился с руководителем «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым, чтобы обсудить программу новой газификации Подмосковья. На нее будет выделено свыше 10 миллиардов рублей.

«Нам предстоит самый большой объем работ, выполняемых совместно с ПАО «Газпром», прежде всего это президентский проект - социальная газификация. Нам также предстоит серьезная работа по новой газификации населенных пунктов, в которых никогда не было газа. Обсуждаем ее с нашими товарищами и коллегами из «Межрегионгаза». Более 10 миллиардов рублей выделит «Газпром» на новую газификацию Московской области», - написал Евгений Хромушин в своем телеграм-канале.

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Как уточнили в Минэнергетики Московской области, ПАО «Газпром» приняло решение о дополнительном финансировании совместной с регионом программы развития газоснабжения и газификации Московской области на 2021-2025 годы. В рамках проекта планируется построить 397 объектов газораспределительных сетей общей протяженностью более 1500 километров. Это позволит газифицировать 299 населенных пунктов, где проживает более 32 тысяч человек. Общий объем финансирования проекта составит 10,5 миллиарда рублей.

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Ранее стало известно, что около 1000 км трубопровода построят в Подмосковье в рамках соцгазификации до конца года.

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