Газовую технику бесплатно заменили для 5,5 тысячи ветеранов Подмосковья

Специалисты «Мособлгаза» бесплатно заменили старую технику в домах 5,5 тысячи ветеранов и тружеников тыла. Они проверили у них оборудование, снабжающее жилье голубым топливом, и при необходимости обновили его.

Эту социальную акцию «Мособлгаз» проводит уже несколько лет. Ее сделали бессрочной, отметил генеральный директор компании Игорь Баранов.

Участниками акции стали уже 5479 ветеранов, проживающих в Подмосковье. Для нас это не просто работа, а почетная и важная миссия Игорь Баранов.

Присоединиться к акции могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда».

Обязательное условие — наличие постоянной регистрации по месту жительства в Подмосковье или Новой Москве.

Оставить заявку на участие в акции ветераны смогут на сайте «Мособлгаза», а узнать подробности — по телефону горячей линии 8 (800) 200-24-09 или в офисах обслуживания клиентов.