Ветеранам из 7 округов Подмосковья подарили сертификаты на установку газовой техники

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из семи городских округов Подмосковья подарили сертификаты на установку газовой техники. Это сделали в рамках акции, которая будет проходить на постоянной основе.

Сертификаты вручили в Балашихе, Богородском, Красногорске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Химках и Электростали. Участниками акции стали главы городских округов Подмосковья и областная Госжилинспекция.

Например, в Химках навестили ветерана Антонину Васильевну Белову. Это сделали руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина и глава округа Дмитрий Волошин.

С ветераном заключили договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Антонине Беловой вручили и установили новую газовую плиту.

Акция будет проходить на постоянной основе — она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о газовой безопасности.

Федина напомнила, что регион приступил к оздоровлению рынка организаций, занимающихся обслуживанием газового оборудования. В рамках этой программы все органы местного самоуправления утвердили графики проверок.

Мы разработали графики совместных обходов жилого фонда инспекторами и сотрудниками специализированных организаций. Начались они 11 марта, а продолжатся до конца года Ольга Федина.

Программа оздоровления рынка началась с запуска на сайте тырешаешьЖКХ.рф опроса для жителей Московской области. Он поможет составить список неблагонадежных, на их взгляд, организаций. Опрос продлится до 1 мая.

А ранее стало известно, что подмосковный портал «Добродел» начал принимать заявки на обслуживание газовой техники в домах.