Жителям Подмосковья назвали цены на обслуживание газового оборудования

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье утвердили стандарты и стоимость техобслуживания газового оборудования. В пресс-службе Минэнерго Московской области напомнили о максимальных ценах, которые нужно будет платить жителям.

Там отметили, что стоимость обслуживания в месяц зависит от того, какое именно оборудование установлено в квартире. Так, одна только газовая плита обойдется не дороже 82 рублей в месяц. Газовый водонагреватель — не дороже 154 рублей. Плита с нагревателем будут стоить 223 рубля в месяц максимально. Если вместе с ними в квартире или доме есть газовый котел, то общая стоимость не может превышать 409 рублей в месяц.

Проверять, насколько исправно работает оборудование, нужно не реже раза в год. Для этого необходимо заключить договор. Можно обратиться в свою УК или оформить обслуживание на портале «Добродел». Минэнерго будет контролировать то, чтобы газовые компании соблюдали максимально установленные цены и не завышали их.