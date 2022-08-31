Газовики из Подмосковья передали Донбассу 600 школьных наборов

В преддверии 1 сентября «Мособлгаз» направил ученикам из Донбасса 600 школьных наборов. В каждый рюкзак вложены канцелярские принадлежности и информационный буклет по безопасному использованию газа в быту.

Ручки, карандаши и пеналы пригодятся ребятам в школе, а буклет напомнит о правилах обращения с газовыми приборами.

«Мы все понимаем, как сегодня тяжело приходится населению Донецкой и Луганской республик, поэтому помогать необходимо. Надеюсь, школьные наборы порадуют ребят и избавят родителей от лишних хлопот», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Отправлять канцелярские наборы из Подмосковья начали еще в середине августа. В общей сложности в Донбасс уже направили более 1700 тонн гуманитарной помощи.

«В преддверии 1 сентября, конечно, мы делаем акцент на сборе и отправке канцелярских наборов. Мы доставляем их адресно в школы, передаем ученикам, их родителям или директорам для дальнейшей раздачи. На сегодняшний день мы доставили уже более 1000 наборов, в которые входит все самое необходимое», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Свыше трех тысяч детей из Донбасса пойдут 1 сентября в школы Подмосковья. О том, как будет организован их прием, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.