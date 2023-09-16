Подмосковье 16 сентября 2023, 04:00 Газораспределительную станцию запустили в деревне Татищево после модернизации

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Мособлгаз запустил газораспределительную станцию «Татищево» в Наро-Фоминском округе после технического переоборудования. Модернизация позволила повысить качество подачи голубого топлива для жителей 700 домов в 11 населенных пунктах муниципалитета, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Сегодня Мособлгаз закончил реконструкцию ГРС „Татищево“. Московская область развивается, вместе с ней развивается и Наро-Фоминский округ», — подчеркнул Самарин.

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Открытие станции создало условия для газификации в деревнях Татищево, Глинки, Коровино, Спасс-Косицы, Секерино, Верховье, Ахматово, Крестьянка и Ревякино. По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, 90% оборудования в ГРС произвели в России.

«Благодаря импортозамещению работы по техническому перевооружению проведены в действительно рекордные сроки. За пять месяцев мы успели ввести ГРС до начала отопительного сезона», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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