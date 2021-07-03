Газифицировать Подмосковье будут по графику. Где его найти?

Социальная газификация уже идет по Подмосковью. К жителям села Ивановское городского округа Ступино голубое топливо придет совсем скоро. По президентскому проекту газ до участка жителям проведут бесплатно. Когда ждать рабочих в своем населенном пункте, рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Социальную газификацию в Московской области проведут до 2022 года. За это время предстоит провести более пяти тысяч километров газопровода.

«Если Московская область, являясь лидером среди других регионов, строила 800 километров в год, то по президентской программе мы должны построить пять тысяч километров за полтора года», — сказал Баранов.

Чтобы соблюсти сроки и держать жителей в курсе, на сайте «Мособлгаза» вывесили графики проведения работ в каждом населенном пункте.

«Разработаны графики. На сайте можно посмотреть график. Это сделано для того, чтобы жители понимали, когда придет уличный газопровод, и могли либо в „Мособлгазе“ заказать комплексную услугу внутри участка, либо сделать это с какой-то другой организацией. Чтобы, когда придет газ к границе участка, уже работы внутри были тоже выполнены, чтобы быстрее поступило тепло в дома. По всем населенным пунктам мы пойдем по графикам», — отметил Игорь Баранов.

Жителям Ивановского пообещали провести газ к участкам уже к осени. Тогда они смогут забыть о дровах, которыми им приходилось топить бани и печи.

Всего за полтора года реализации программы в Подмосковье догазифицируют 2,8 тысячи сел и деревень. Это значит, что тепло придет в дома 300 тысяч жителей региона.