Тысячу сел и деревнь Подмосковья обеспечат газом по президентской программе в этом году

В Московской области реализуют президентский проект социальной газификации. Голубое топливо придет в дома тысячи подмосковных сел и деревень до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Газопровод проведут до границ участков жителей более тысячи деревень и поселков. Строительством сетей занимается Мособлгаз. До конца года работы завершат в нескольких округах: Одинцовском, Богородском, Дмитрове, Пушкинском, Сергиево-Посадском и других.

«За второе полугодие Мособлгаз догазифицирует более тысячи населенных пунктов Подмосковья. Из них — почти 300 находятся на юге региона, 250 — на юго-востоке, 200 — на северо-западе, 150 — на севере и по 100 — на западе и востоке», — уточнил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

Он отметил, что газопровод до границ участков более 70 тысяч жителей проведут бесплатно. Чтобы провести топливо в дом, собственникам нужно будет только заключить комплексный договор и выбрать оборудование.

Всего по президентскому проекту социальной газификации до конца следующего года газ проведут в дома 300 тысяч жителей из 2800 сел и деревень Московской области. В программу включают населенные пункты, которые ранее были газифицированы. Всю информацию о сроках проведения работ можно найти на сайте Мособлгаза.