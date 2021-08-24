Газификацию 100 населенных пунктов завершат в Подмосковье до конца августа

Подмосковье наращивает темп работ по президентской программе «Социальная газификация». Топливом за два месяца обеспечили 52 населенных пункта, и «Мособлгаз» поставил перед собой амбициозную цель увеличить это число до 100 за оставшуюся неделю августа.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Если говорить о ближайших планах, то первое воскресенье сентября — это наш профессиональный праздник. Праздник газовиков. Мы хотим сделать подарок жителям Подмосковья. Я уже сказал, что мы догазифицировали 52 населенных пункта. К конца августа мы поставили перед собой задачу выполнить 100 населенных пунктов», — отметил Баранов.

По его словам, это потребует ударных темпов работы — она в Подмосковье уже идет с опережением графика.

То есть сейчас 52 газифицировали, а за неделю осталось 48. Сегодня газифицировано уже 806 домовладений Подмосковья, но мы ставим для себя задачу до конца месяца сделать тысячу Игорь Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.