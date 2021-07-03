Газификация в Подмосковье: что делать, если на участке нет дома?

В Московской области догазифицируют села и деревни, в которые уже провели голубое топливо. Проведут газ до участков бесплатно. Главное условие — зарегистрированный дом. А что делать тем, у кого на участке нет капитального строения, жителям села Ивановского рассказали генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и заместитель главы администрации Ступина Юрий Михалев.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов пояснил, что для участия в президентской программе есть всего два условия: в границах населенного пункта должен быть газопровод, и домовладение на участке должно быть зарегистрировано.

Село Ивановское вошло в программу социальной газификации, работы там начнутся в ближайшее время, уточнил Баранов.

«Ваш населенный пункт соответствует критериям президентской программы. Проект уже готов. Я дал поручение, чтобы на следующей неделе вы увидели строительную технику, начнем разметку трассы», — пообещал жителям генеральный директор «Мособлгаза».

Самый популярный вопрос, который задавали приехавшей делегации, — это возможность проведения газа, если на участке нет строения. Ответ прост. Газ проведут только до тех участков, где есть зарегистрированное капитальное строение. Но если сейчас дом не закончен, то еще можно успеть стать участником программы до 2022 года.

«Когда бы вы ни построили дом, „Мособлгаз“ бесплатно подведет газ до границ участка до 2022 года. Дом должен стоять, потому что газ — это опасная история. По нормативу мы пускаем газ только в дом, у которого есть собственник», — уточнил Игорь Баранов.

Условия подключения газа для тех, кто еще не построил дом, будут такими же, как для тех, кто проведет топливо уже сейчас.

«Вот у человека нет объекта капитального строительства, ему на текущий момент подключать газ не к чему. Если он в период действия программы, до конца 2022 года, строит объект, то он подключается по такой же упрощенной схеме», — подчеркнул Юрий Михалев.

Юрий Михалев также рассказал жителям села, сколько будет стоить провести газ до дома. Для определения цены даже придумали специальный калькулятор. Если вам нужно подключить только плиту, то придется заплатить всего 50 тысяч.