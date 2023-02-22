Подмосковье 22 февраля 2023, 16:33 Газ по президентскому проекту пришел в 3 тысячи домов Подмосковья с начала года

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С начала года еще три тысячи жилых домов Подмосковья подключили к газу по льготной программе. По ней коммуникации провели в село Каменское под Наро-Фоминском. Там газ получили 99 жителей.

Юбилейным абонентом в этом году стала Светлана Комолова.

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«Раньше топили печью, в холодную зиму уходило по четыре КамАЗа дров. В сильные заморозки топили дважды в сутки. Очень довольна программой — существенная экономия средств и сил. Печь оставлю, конечно же, гордость моя!» — рассказала женщина.

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По словам директора филиала «Мособлгаз» Ильи Запада, в прошлом году к газу подключили 40 домов в селе Каменское.

«Жители продолжают подавать заявки и в этом году: программа социальной газификации стала бессрочной. Газ в доме — другое качество жизни, это чувствуют жители: ради этого мы и работаем!» — отметил он.

Социальная газификация стартовала в Подмосковье в июне 2021 года. За это время было догазифицировано 2805 населенных пунктов региона, рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин.

Подать заявку на социальную газификацию жители могут онлайн или в офисах «Мособлгаза».

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