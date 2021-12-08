Газ по президентскому проекту пришел в 12 тысяч домов Подмосковья

Мособлгаз подключил 12-тысячный дом в Подмосковье по программе соцгазификации. Юбилейный пуск состоялся в селе Рождествено Истринского округа.

«В селе я живу более 40 лет и за это время успела перепробовать разные способы отопления. В основном использовала электрический котел, но ждала доступного газа — раньше стоимость газификации превышала 300 тысяч. Благодаря президентскому проекту вышло в разы дешевле: за комплекс работ вместе с оборудованием я заплатила всего 95 тысяч. Мы с внуками счастливы: в доме тепло, и теперь наконец-то не придется переплачивать за электроэнергию!», — поделилась хозяйка юбилейного дома Оксана Комарова.

Всего в Истринском округе газ по президентскому проекту провели в 39 населенных пунктов, что позволило подключить свои дома 800 жителям муниципалитета.

Как отметил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов, в регионе по президентской программе уже догазифицировали 905 населенных пунктов.

Всего по президентскому проекту до конца 2022 года Мособлгаз проложит сети в 2,8 тысячи сел и деревень Подмосковья.