Более 200 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье по президентской программе до конца года

Проект «Социальная газификация» продолжается в Подмосковье. По плану до конца года голубое топливо должно прийти еще в 213 населенных пунктов. Глава «Мособлгаза» Игорь Баранов не сомневается, что эта задача будет выполнена.

По его словам, в уходящем году необходимо было завершить догазификацию 1113 населенных пунктов Подмосковья. Сейчас топливо по президентскому проекту появилось в 900 селах и деревнях.

«Нам осталось, по сути, 213. Учитывая темп, который мы набрали, а это около 50 населенных пунктов еженедельно, сомнений в том, что задача этого года будет выполнена, у нас никаких нет», — сказал представитель организации на еженедельном брифинге.

Он отметил, что Истра вошла в семерку городских округов Московской области, где запрос на газификацию был максимальным.

«Я напомню, что в начале нашего пути семь городских округов попали в так называемую красную зону. Это зона, где наибольшее количество жителей попадали под критерии президентского проекта. И именно для этих округов сделали особые условия», — сказал Баранов.

В частности, в городском округе Истра дополнительно сформировали стационарный офис газификации, туда обращаются местные жители. Они могут получить услуги не только по социальной газификации, но и по вопросам, связанным с получением льгот и регистрации домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2022 году планируется подключить к газу почти две тысячи населенных пунктов.