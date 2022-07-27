Газ до границ домовладений бесплатно получили 65 тысяч жителей Подмосковья

Программа социальной газификации продолжается в Подмосковье. Топливо получили уже около 65 тысяч жителей региона в 1800 населенных пунктах. Такими результатами на заседании поделился вице-губернатор области Евгений Хромушин.

Программу уже завершили в Подмосковье на 65%. Чтобы выполнить поручение губернатора в срок, рабочие трудятся с усиленном режиме. Так, они уже построили более 1,2 тысячи километров газопровода.

Глава Минэнергетики области Александр Самарин рассказал, что жители могут подать заявку на подключение к сетям в офисах «Мособлгаза», а также в стационарном или мобильном офисах социальной газификации, МФЦ и на «Госуслугах». Он также напомнил, что льготники смогут воспользоваться услугой бесплатно, а обладатели материнского капитала могут использовать его для оплаты работ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье завершат уже в этом году.