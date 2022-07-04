Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуеве

Летний гастрономический вернисаж для гурманов под названием «Вар-Варенье» откроется в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского городского округа 9 июля. В программе — конкурсы, мастер-классы, вкусные угощения для гостей и, конечно, много варенья.

Фестиваль «Вар-Варенье» пройдет уже восьмой раз. В этом году мероприятие посвящено культурному наследию народов России и обещает быть особенно колоритным. Гостям будут предложены различные активности, в том числе конкурс семейных рецептов, а также презентация тематических столов с угощениями. Сладости, разнообразное варенье, традиционную выпечку и душистый мед привезут в парк «Дулево» из разных уголков России, включая Кавказ и Татарстан.

Для любителей активного отдыха будут организованы мастер-классы по изготовлению десертов, конкурс «Вар-Вареньевых шляп», кулинарные мастер-классы и другие развлечения. На фестивале также будут представлены подарки и сувениры ручной работы. Для любопытных откроется «Школа ремесел», а для жителей старшего возраста проведут ставший уже традиционным «Парад бабушек». Все это пройдет под звуки концерта «Сладкая жизнь».

Фестиваль «Вар-варенье» высоко оценили эксперты туристической отрасли. На всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards мероприятие получило первый приз.

О других ярких культурных событиях лета в Подмосковье ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев.