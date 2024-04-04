Подмосковье 04 апреля 2024, 16:18 Гандболисты из Чехова сыграют с ЦСКА на соревнованиях за кубок России Гандбольный клуб «Чеховские медведи»

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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграют со спортсменами ЦСКА в «Финале четырех» на соревнованиях за кубок России. ​Согласно жеребьевке, во второй полуфинальной встрече сыграют «Пермские медведи» и краснодарский СКИФ. Победителя турнира определят 14 апреля.

​«Несмотря на то, что несколько дней назад мы обыграли „столичных армейцев“ после череды неудач, наши подмосковные гандболисты не должны расслабляться, подойти к игре с максимальным настроем и трезвой головой», — прокомментировал генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

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​Отмечается, что в рамках жеребьевки генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин презентовал новый трофей, который с этого года будут вручать победителю турнира.

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