Подмосковье 30 мая 2023, 13:02 Гандболистки из Звенигорода завоевали бронзовые медали женской Суперлиги фото ГК "Звезда"

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Гандбольная команда «Звезда» из Звенигорода завоевала бронзовые медали женской Суперлиги. Девушки обыграли коллектив «Лада» из Тольятти. Это первые награды турнира за последние 10 лет, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра с «Ладой» закончилась со счетом 36:34, девушки соревновались на домашней арене. Решающим стал семиметровый мяч от Снежанны Вертушковой.

«У меня сейчас одна из самых счастливых минут в жизни. Я семь лет в „Звезде“, прошли большой и тяжелый путь. И смогли обыграть соперника с которым встречались очень часто. Спасибо им, что учили нас правильно защищаться, забивать», — сообщил главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов.

За игрой подмосковной команды наблюдали 980 зрителей. Гандбольный клуб «Звезда» закончил регулярный чемпионат лишь на шестом месте, а на стадии плей-офф в борьбе за попадание в четверку сильнейших выбили команду «Астраханочка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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