30 мая 2023, 13:02
Гандболистки из Звенигорода завоевали бронзовые медали женской Суперлиги
Гандбольная команда «Звезда» из Звенигорода завоевала бронзовые медали женской Суперлиги. Девушки обыграли коллектив «Лада» из Тольятти. Это первые награды турнира за последние 10 лет, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Игра с «Ладой» закончилась со счетом 36:34, девушки соревновались на домашней арене. Решающим стал семиметровый мяч от Снежанны Вертушковой.
«У меня сейчас одна из самых счастливых минут в жизни. Я семь лет в „Звезде“, прошли большой и тяжелый путь. И смогли обыграть соперника с которым встречались очень часто. Спасибо им, что учили нас правильно защищаться, забивать», — сообщил главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов.
За игрой подмосковной команды наблюдали 980 зрителей. Гандбольный клуб «Звезда» закончил регулярный чемпионат лишь на шестом месте, а на стадии плей-офф в борьбе за попадание в четверку сильнейших выбили команду «Астраханочка».
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