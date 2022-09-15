Галерея фестиваля «Культурный код» откроется в Балашихе 17 сентября | 360°

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Галерея фестиваля «Культурный код» откроется в Балашихе 17 сентября

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Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» откроет галерею в ближайшие выходные. Зрители смогут оценить муралы, созданные на жилых домах в микрорайоне Железнодорожный.

«Культурный код» стартовал 22 августа. За это время художники создали свыше 30 работ на фасадах зданий в Балашихе. Всего жителям представят около 50 работ. Участниками стали мастера со всей России и из-за рубежа — Италии, Испании, Аргентины, Сербии, Мексики и Бразилии.

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Художник из Сербии Деян Иванович рассказал, что считает «Культурный код» одним из лучших фестивалей в мире.

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«Для меня очень важно быть на этом фестивале, потому что я считаю, что это один из самых лучших фестивалей в мире. Много больших имён и крутых художников рисуют здесь. Мне приятно быть среди них», — поделился он.

Все муралы выполнены в авторской технике, поэтому очень отличаются друг от друга по стилю и смыслу. На одном доме — девочка на вишневом дереве в стиле реализм, а за углом — абстракция. Мастер из Аргентины Андрес Петроселли объяснил, что хотел донести своей работой зрителю.

«Вообще я рисую гиперреалистичные лица и портреты, но я пытаюсь двигать свои концепты, чтобы рассказать более глубокие истории. Мой мурал про коммуникацию. Он о работе вместе в направлении к одной цели: я обезьяна, а ты слон, но нам нужно на Луну. Вот в чем смысл», — рассказал художник.

Увидеть в живую работы мастеров удастся уже в эти выходные, в День города Балашихи. Для гостей проведут экскурсии по двум маршрутам и подробно расскажут о муралах и их авторах.

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