Подмосковье 30 мая 2023, 14:09 Гала-концерт скрипичной музыки пройдет в «Новом Иерусалиме» в Истре 3 июня Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Читать 360tv в

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится концерт скрипичной музыки. Мероприятие приурочат ко Дню защиты детей и проведут 3 июня, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Для зрителей выступят победители международных конкурсов, студенты МГК имени Чайковского и солисты «Мастерской скрипичного искусства». Концерт проведет артист квартета имени Давида Ойстраха Федор Белугин.

Реклама

В рамках представления музыканты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов. Начало мероприятия в 15:00. Вход по бесплатным билетам. Забронировать место можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».