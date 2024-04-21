Подмосковье 21 апреля 2024, 17:46 «Гагаринский забег» состоялся в Звездном Городке 21 апреля Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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«Гагаринский забег» прошел в Звездном городке в 54-й раз. В стартах приняли участие более тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, марафон, открывший беговой сезон в регионе в этом году, приурочили к 90-летию космонавта Юрия Гагарина.

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Бегунов поприветствовали и пожелали удачи член первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов, космонавт, Герой России Сергей Залетин, заместитель министра спорта Подмосковья Алексей Кокурин, директор АНО «Гонка Героев» Денис Анников и глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

«Мы находимся в месте, где началось покорение космоса. В 1960 году нас было четверо. Юрий Гагарин, Герман Титов, Валерий Быковский и я. Поэтому примите от первого отряда космонавтов поздравления с этим замечательным праздником, доброго здоровья, успехов и удачи!» — сказал Борис Волынов.

В забеге, наряду с жителями Подмосковья, приняли участие и спортсмены из ДНР. Пятикилометровая трасса пролегала по центру Звездного Городка. Бегуны, самому младшему из которых было шесть лет, а самому старшему — 91, смогли увидеть все самые интересные космические достопримечательности города.

Участники забега выбирали трассу по желанию и физическим возможностям. Всего — пять дистанций: 300 метров, один, пять, десять и 21,5 километра. Каждый атлет получил стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.

В ведомстве добавили, что «Гагаринский забег» в Московской области прошел в 54-й раз. Для участников спортивного мероприятия это редкая возможность посетить закрытый город, где живут и тренируются профессиональные космонавты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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