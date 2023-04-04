Подмосковье 04 апреля 2023, 15:47 Гадюки проснулись в лесах Подмосковья Фото Аллы Головатюк / Фото Аллы Головатюк

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Минэкологии предупредило жителей о пробуждении ядовитых змей в лесах Подмосковья. Так, на этой неделе специалисты зафиксировали активность гадюки обыкновенной.

«Нужно помнить, что все гадюки, даже будучи новорожденными, — ядовиты. При этом гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Подмосковья и ее уничтожение влечет за собой административную ответственность», — напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Излюбленными местами обитания змей являются влажные леса или болотистая местность. Гадюки встречаются в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме. По мнению ученых, эти змеи не представляют опасности для человека до тех пор, пока их не спровоцировать на укус.

Экологи подчеркивают, что змеи — это незаменимые санитары экосистемы. Они контролируют численность лягушек и мышей, переносящих опасные заболевания. Гадюк не нужно убивать, нужно просто аккуратно обойти рептилию стороной.

Отправляясь в подмосковный лес, лучше надевать высокую обувь из толстой резины или кожи. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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