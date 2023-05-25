Подмосковье 25 мая 2023, 16:28 Футбольный турнир среди детских команд прошел в Химках

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Футбольный турнир среди 25 детских команд прошел в Химках. Победители получили призы от футбольного клуба «Химки».

На турнире выступали команды в двух возрастных категориях — до 12 и до 14 лет. Среди игроков были как ребята, которые занимаются в спортивных школах, так и просто любители футбола.

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Победителями турнира стали школы «Лига Первых» и «Лидер». Также наградили лучших бомбардиров, голкиперов и игроков. Кубки и медали чемпионам вручили профессионалы из футбольного клуба «Химки» — Станислав Черчесов и Неманья Главчич.

Такой турнир в Химках провели впервые. Идею предложили сотрудники клуба из отдела по работе с болельщиками, а администрация округа ее поддержала.

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