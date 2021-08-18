Футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» начнется 20 августа в Бронницах

Открытый турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет с 20 по 22 августа Бронницах. На поле выйдут 20 команд мальчиков 2009 года рождения.

Игроки приедут не только из Подмосковья, но и Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Нижнего Новгорода, Калининграда, Минска, Тольятти.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, каждая команда сыграет в шести матчах.

Всего на турнире состоится 30 игр. Футбольный турнир „Кубок Игоря Акинфеева“ проходит уже не первый раз Роман Терюшков.

Еще в 2018 году на стадионе имени Александра Сыроежкина прошли первые соревнования в рамках концепции наследия Чемпионата мира по футболу.

«С тех пор юные любители футбола со всей страны с большим желанием приезжают в Подмосковье, чтобы испытать силы в состязаниях с другими командами», — объяснил Терюшков.

Во время турнира «Кубок Игоря Акинфеева» ребята сыграют по два тайма продолжительностью 15 минут.