Футбольный матч памяти Георгия Ярцева провели в Лобне

Легенды футбола и жители Подмосковья провели матч памяти прославленного футболиста и заслуженного тренера России Георгия Ярцева.

Шестая встреча летней серии проекта «Выходи во двор» состоялась в Лобне. На трибунах стадиона «Москвич», который в этом году отмечает свой 55-летний юбилей, собралось более 1500 жителей Лобни.

Команда местных жителей сыграла с именитыми соперниками вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе команды звезд отечественного футбола на поле вышли: Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов. Кроме того, впервые в проекте «Выходи во двор» принял участие Александр Легков. Чемпион Олимпийских игр в лыжных гонках усилил команду легенд футбола. Главным тренером традиционно выступил Валерий Гладилин.

Игру комментировали телеведущий Виктор Гусев и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед гала-матчем именитые футболисты провели мастер-классы и мини-игры в формате пять на пять с юными воспитанниками местных футбольных школ.

Источник фото: телеканал «360»

«С каждым матчем команда жителей Подмосковья все сильнее и сильнее, такое ощущение, что они специально готовятся. С ними всегда тяжело играть. Ничья — закономерный результат. Но самое главное, что мы познакомили со звездными футболистами наших детей, наше подрастающее поколение. Каждый раз перед матчем легенды проводят мастер-классы для молодых спортсменов. У детей появляется дополнительный стимул расти, двигаться за настоящими звездами. Поэтому та цель, которую ставил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, она, безусловно, достигнута. Мы по-настоящему ощутим это в сентябре, когда будет набор детей в футбольные школы. Уверен, что многие из тех людей, которые сегодня были на трибунах, приведут своих детишек в футбол», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Источник фото: телеканал «360»

Одержать победу над прославленными футболистами пока не удалось ни одному подмосковному коллективу местных жителей. Трижды была зафиксирована ничья и трижды команда легенд побеждала в матчах серии.

«Хочется сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что вообще возникла такая замечательная идея, а мы своим участием стараемся воплотить её в жизнь. Наша задача на сегодня — это поделиться своим богатым опытом с более молодым поколением и с детишками. Ну и, конечно же, всегда интересно играть против местной команды. Учитывая то, как жители Подмосковья против нас играют в этом проекте, как они борются, — нам очень-очень нелегко, но, уверен, что мы справимся, у нас опытная команда», — сказал Дмитрий Аленичев.

Еще семь игр проекта пройдут летом городах Подмосковья: Люберцы, Королев, Дмитров, Мытищи, Звенигород, Богородский и Ленинский округ.

Ранее рекордные пять тысяч болельщиков пришли на стадион «Орион», чтобы увидеть игру легендарных футболистов с жителями городского округа Балашиха.