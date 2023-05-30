Подмосковье 30 мая 2023, 12:46 Футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл команду из Ивантеевки на чемпионате Подмосковья

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Второй домашний матч футбольного клуба «Солнечногорск» прошел в рамках чемпионата Московской области среди мужских команд. Спортсмены обыграли команду «Легион» из Ивантеевки.

Матч шестого тура межмуниципальных соревнований Московской области по футболу — Лига Б-1 прошел на стадионе «Металлург». Первый гол солнечногорцы забили на 7-й минуте матча. Игра закончилась со счетом 8:2 в пользу хозяев поля.

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«Наш футбольный клуб с начала сезона показывает высочайший уровень. <…> Теперь в активе солнечногорцев шесть побед в шести матчах межмуниципальных соревнований Московской области по футболу — Лига Б1», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Это уже шестая игра сезона, которую выиграла солнечногорская команда. До этого клуб обыграл команды из Одинцова, Клина, Селятино, Королева и Лобни. Следующая игра клуба пройдет в Щелкове 3 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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