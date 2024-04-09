Подмосковье 09 апреля 2024, 18:53 Футбольный клуб «Химки» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб из Химок выиграл матч с командой «Арсенал» из Тулы в рамках 26-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:2.

Химкинские футболисты вырвали победу в дополнительное время. В первом тайме лидировал «Арсенал». И на 56-й минуте матча Александр Руденко из «Химок» сравнял счет, оказавшись один на один с вратарем.

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Победным стал гол Сергея Варатынова. Забитый мяч принес триумф «красно-черным».

«Тула восемь матчей вообще не пропускала, и „Нефтехимик“ подошел к игре с нами, имея серьезную положительную серию. В целом же, я доволен результатом. Соперник? Как мы его представляли, так он и сыграл. Хорошая организованная команда, против таких всегда интересно», — рассказал главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.

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