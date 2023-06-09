Подмосковье 09 июня 2023, 00:06 Футбольный фестиваль для детей с ОВЗ пройдет в Наро-Фоминске 17 июня Unsplash

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Инклюзивный детский фестиваль «Футбол — школа жизни» пройдет в Наро-Фоминске 17 июня, сообщила пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта. В мероприятии примут участие 10 команд из Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Фестиваль состоится на стадионе культурно-спортивного комплекса «Нара». Подмосковье на турнире представят воспитанники спортивных и специализированных учреждений из Наро-Фоминска, Серпухова, Сергиево-Посада и Шаховской. Кроме соревновательной части, на мероприятии пройдут мастер-классы от именитых отечественных футболистов, конкурсы, эстафеты, творческие занятия и выступления местных музыкальных коллективов.

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Фестиваль «Футбол — школа жизни» проводится с целью популяризации здорового образа жизни и социальной адаптации детей с ОВЗ. На мероприятии участников поддержат известные спортсмены, тренеры, педагоги, врачи и деятели культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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