Подмосковье 07 мая 2023, 13:12 Футболисты подмосковного клуба «Химки» надели на матч футболки с портретами ветеранов

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Футбольный клуб «Химки» поучаствовал в акции «Бессмертный полк». Спортсмены вышли на поле в футболках с портретами ветеранов, которые жили в округе.

«Футбольный клуб „Химки“ присоединяется ко всероссийской акции „Бессмертный полк“, которая в этом году проходит в различных форматах. Мы разместили портреты ветеранов города Химки, которые навсегда вписали свои имена в историю Великой Победы» — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Химки».

Футболисты сразились за победу с московским «Динамо». Встреча стартовала в 14:00 на домашней «Арене Химки».

На поле команды и судейскую бригаду сопроводили юные воспитанники специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Химки» по футболу.

Матч «Химки» — «Динамо» начался с минуты молчания в память о павших в ВОВ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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