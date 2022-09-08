Футболисты Подмосковья стали триумфаторами Кубка России среди слепых и глухих | 360°

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Футболисты Подмосковья стали триумфаторами Кубка России среди слепых и глухих

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Мужская подмосковная сборная завоевала Кубок России по мини-футболу среди тотально-слепых спортсменов. В финальном матче спортсменам из Подмосковья удалось обыграть своих соперников из Москвы. Третью строчку соревнований заняла команда из Марий Эл.

На счету именно подмосковной сборной это уже восьмой Кубок России. Кроме того, команда из Московской области девять раз побеждала на чемпионате России. Кубок России по мини-футболу проводился в городе Раменском с 2 по 6 сентября.

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Кроме того, женская сборная впервые за последние три года завоевала победу на чемпионате России по футболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. В ходе финального этапа команде удалось одержать сразу пять побед, не потерпев ни одного поражения. Итогом одного из матчей оказалась ничья. В итоге подмосковные спортсменки смогли оказаться впереди команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и не только. Финал прошел с 1 по 8 сентября в Одинцове.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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