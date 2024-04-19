Подмосковье 19 апреля 2024, 14:55 Футболисты из Химок открыли летний сезон Юношеской лиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмены из школы олимпийского резерва в Химках открыли летний сезон Юношеской футбольной лиги. Участие в матчах принимают ребята в возрасте до 17 лет.

Сейчас прошло уже три стартовых тура. Команда из Химок встретилась на поле с «Торпедо» и одержала победу. Другие два матча также увенчались успехом для подмосковных спортсменов.

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Следующие домашние матчи юношеской футбольной лиги пройдут на стадионе «Новые Химки» 20 апреля. Соперником химчан в этот раз станет команда из Липецка.

«Наши учебные заведения уже несколько лет участвуют в проекте „Футбол в школе“. В рамках его реализации в химкинских учебных заведениях проводится работа по пяти направлениям. Этот и другие проекты являются настоящей кузницей кадров. Я уверен, что в будущем химкинские футболисты станут первыми на международной арене», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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