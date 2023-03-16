Подмосковье 16 марта 2023, 15:24 Фундамент детского сада на 350 мест заложили в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках

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В жилом комплексе «Пятницкие Луга» в Химках заложили фундамент детского сада на 350 мест. Там оставили капсулу времени для потомков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Новый детский сад появится в деревне Юрлово городского округа Химки в ЖК «Пятницкие Луга». Работы ведет группа «Самолет» на внебюджетные средства. Здание возводят в рамках комплексного развития территории.

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Детский сад рассчитан на 14 групп, в нем будет три этажа. Помещение оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания и развития детей. В здании организуют спальни, раздевалки, туалеты, спортивный зал, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет и комнаты для занятий.

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На территории около сада благоустроят большую зону для прогулок с навесами и игровыми площадками.

«Всего в жилом комплексе „Пятницкие Луга“ планируют построить четыре детских сада для 1200 малышей и две школы на 1100 и 1350 мест», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью.

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