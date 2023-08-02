Подмосковье 02 августа 2023, 22:59 Фронтовая певица из Павловского Посада выступит в зоне СВО для российских военнослужащих Телеканал «360»

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Фронтовая певица из Павлово-Посадского округа Дарья Маслова выступит с концертной программой в зоне СВО для российских военнослужащих. На счету 19-летней исполнительницы уже 12 поездок на передовую, бойцы всегда тепло встречают артистку.

«Я всегда стремилась к тому, чтобы помогать людям безвозмездно. Я же вижу, когда люди счастливы. Они безумно счастливы слушать нашу русскую культуру, абсолютно любого возраста», — поделилась певица.

Дарья посещает зону СВО в составе творческого коллектива под руководством своего наставника, заслуженного артиста России Александра Савина. Команда исполняет патриотические песни и известные русские хиты. На протяжении многих лет музыкант организовывает культурные программы в горячих точках, за что Савин имеет множество наград.

«Несколько раз мы делали аппаратуру громко, и в этот момент переставали стрелять <…>. Ни одна птичка не пролетела над нами — песни разлетались», — отметил он.

Фронтовым артистам приходится работать в полевых условиях, нередко музыканты переодеваются в окопах. Юная певица не испугалась трудностей и терпеливо ждала совершеннолетия, чтобы посещать с гастролями участников боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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