Подмосковье 01 июня 2023, 13:37 Фотоконкурс «Лето в лесу» начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Комитет лесного хозяйства Московской области запустил фотоконкурс «Лето в лесу-2023». Фотографии будут принимать до 30 июня.

«Отправляйтесь на прогулку и фотографируйте красоту наших лесов! И вы можете стать одним из победителей, которые получат памятные подарки от комлесхоза», — уточнили в ведомстве.

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Для участия следует разместить фото подмосковного летнего леса в закрепленном сообщении под постом конкурса в Telegram-канале комитета или в чатах лесничеств. Под ним нужно поставить хештег #летовлесу2023.

Голосование на выбор пяти лучших фото запустят 1 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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