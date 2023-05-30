Подмосковье 30 мая 2023, 13:46 Форумы о платежах за отопление и ремонте подъездов прошли для жителей Подмосковья Реутов / ГЖИ МО

Читать 360tv в

В Московской области прошли весенние форумы «Управдом». На них сотрудники Госжилинспекции обсудили с местными жителями подготовку домов к отопительному сезону, правила расчета за отопление, газовую безопасность в домах и взаимодействие жителей и управляющих компаний, сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

Мероприятия прошли в Пушкино, Домодедове, Реутове и Волоколамске.

Реклама

Подготовка в отопительному сезону начинается уже летом. За теплый период все здания должны получить паспорта готовности, крайний срок — 15 сентября. Документы можно получить после обязательных процедур, например, обследования дымоходов и вентканалов, утепление трубопроводов восстановление температурно-влажностного режима, ремонта крыш и других.

В Реутове напомнили главенство принципа «Житель всегда прав». В Волоколамске подняли вопрос выполнения программы ремонта подъездов.

Также жителям региона напомнили о правилах оплаты отопления.

«Здесь по-прежнему действуют два варианта расчетов — 1/7 (только в отопительный период) и 1/12 (в течение всего календарного года по среднемесячным показаниям прошлого). В случае 1/12 в первом квартале каждого нового года жителям делают корректировку. Ее формируют исходя из фактических показаний приборов учета, т. е. сравнивают выставленные счета по среднемесячным объемам потребления с фактическими показаниями счетчиков», — уточнили в ведомстве.

Участники форумов получили консультации по всем вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».