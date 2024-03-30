Подмосковье 30 марта 2024, 14:33 Форум «Управдом» прошел в Лобне Медиасток.рф

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В здании администрации городского округа Лобня состоялся форум «Управдом». Основной темой обсуждения стало обслуживание газового оборудования, оплата услуг ЖКХ, а также благоустройство и уборка территорий.

В ходе встречи выяснилось, что наибольшие опасения и интересы жителей связаны с такими аспектами жизни города, как отопление, капитальный ремонт, состояние детских площадок, вывоз мусора, оплата услуг ЖКХ, качество воды и уборка территорий.

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«Интерес к диалогу проявляют как жители, так и коммунальщики, которым обратная связь помогает оценить проделанную работу и наметить дальнейший план действий», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

В Лобне активно развиваются различные формы взаимодействия между жителями и коммунальными службами. В их числе выездные приемы администрации, регулярные обходы территорий и чаты управляющих компаний.

Форум «Управдом» подтвердил, что открытый диалог с жителями является не только способом повышения их правовой грамотности и обсуждения актуальных проблем, но и эффективной площадкой для обмена опытом и поиска решений даже самых сложных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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