30 марта 2024, 14:33
Форум «Управдом» прошел в Лобне
В здании администрации городского округа Лобня состоялся форум «Управдом». Основной темой обсуждения стало обслуживание газового оборудования, оплата услуг ЖКХ, а также благоустройство и уборка территорий.
В ходе встречи выяснилось, что наибольшие опасения и интересы жителей связаны с такими аспектами жизни города, как отопление, капитальный ремонт, состояние детских площадок, вывоз мусора, оплата услуг ЖКХ, качество воды и уборка территорий.
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«Интерес к диалогу проявляют как жители, так и коммунальщики, которым обратная связь помогает оценить проделанную работу и наметить дальнейший план действий», — отметила глава Лобни Анна Кротова.
В Лобне активно развиваются различные формы взаимодействия между жителями и коммунальными службами. В их числе выездные приемы администрации, регулярные обходы территорий и чаты управляющих компаний.
Форум «Управдом» подтвердил, что открытый диалог с жителями является не только способом повышения их правовой грамотности и обсуждения актуальных проблем, но и эффективной площадкой для обмена опытом и поиска решений даже самых сложных задач.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
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Благоустройство
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Лобня
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