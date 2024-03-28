Подмосковье 28 марта 2024, 10:11 Форум «Управдом» пройдет в Лобне 28 марта Медиасток.рф

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Форум «Управдом» по вопросам сферы ЖКХ пройдет в администрации Лобни 28 марта. Участие в нем примут представители городских служб, управляющих компаний и жители округа.

На форуме с докладами по итогам отопительного сезона выступят представители коммунальных служб округа.

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Участникам форума расскажут о проекте «Безопасный дом» и техническом обслуживании газового оборудования в квартирах. Специалисты разберут начисления в Едином платежном документе и познакомят жителей с планами по благоустройству и ремонту жилых домов и подъездов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Форум «Управдом» состоится 28 марта в 18:00 в здании администрации городского округа Лобня по адресу: улица Ленина, 21.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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