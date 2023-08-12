Подмосковье 12 августа 2023, 22:04 Форум с семьями участников СВО в Лосино-Петровском собрал около 30 человек

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Городской парк культуры и отдыха в Лосино-Петровском округе стал площадкой форума поддержки и взаимопомощи для семей участников специальной военной операции. Встреча объединила порядка 30 человек. Это жены, матери, дети участников СВО.

«Это было в беседке, с чаем, в теплом и уютном формате. Это парк, можно прийти с детьми, и мы разговаривали как у себя дома, как будто за чашкой чая», — сообщила руководитель центра Гузель Данилова.

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На встречу пригласили военкома и социального куратора Центра поддержки семей мобилизованных. Участницы форума, матери и жены бойцов СВО, рассказали о своих переживаниях, задали волнующие их вопросы. Вместе со спикерами они обсудили деятельность центра и работу местного отделения штаба помощи участникам СВО и их семьям. Поступившие вопросы взяли в работу.

«Основная цель этого форума — донести семьям участников СВО, какие меры поддержки могут получить. Это и государственные гарантированные меры. Также мы разбираем частные случаи и бытовые случаи. С каждым работаем индивидуально», — сообщила замглавы округа Вера Алексеева.

Форум состоялся по инициативе главы муниципалитета Сергея Джеглава и при поддержки ЦПС участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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