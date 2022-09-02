Подмосковье 02 сентября 2022, 21:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Форум «Подмосковье. Здоровье» прошел в Раменском

Читать 360tv в

XIII гражданский форум по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье» прошел в Раменском. В нем приняли участие порядка 300 человек. Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова обсудила с жителями планы развития здравоохранения.

«Важно всегда быть в диалоге с жителями. Они всегда знают все наши проблемные точки и именно поэтому мы проводим такие форумы во всех городских округах. Это позволяет оперативно решать проблемы и находить оптимальные решения», — сказала Светлана Стригункова.

Реклама

На форуме обсудили строительство и ремонт медучреждений, оснащение их современным медоборудованием, улучшение инфраструктуры и привлечение новых медицинских кадров.

Реклама

«Мы видим, что наши форумы приносят конкретный результат и все вопросы жителей находят ответы», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

На форуме все желающие могли пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19, сделать флюорографию, УЗИ внутренних органов, исследование на ВИЧ и уровень сахара в крови.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Подмосковье. Она поможет повысить качество пребывания пациентов в палатах.

0 0 0 0 0 0