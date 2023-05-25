Подмосковье 25 мая 2023, 12:57 Форум ко Дню соседей прошел в микрорайоне Саввино в Балашихе

Читать 360tv в

Форум жителей микрорайона Саввино прошел в Балашихе ко Дню соседей. Участие в нем приняли 354 человека. Они проголосовали за пять предложенных проектов благоустройства.

Подобные форумы ко Дню соседей пройдут во всех микрорайонах Балашихи. Всего их будет более 35. Там голосованием определят, какие проекты благоустройства будут реализованы в первую очередь.

Ранее во дворах округа депутаты провели встречи с горожанами и управляющими компаниями. Они собрали предложения жителей для инвестиционных паспортов каждого дома и улицы частного сектора. Идеи благоустройства общественных территорий вынесли на форумы для голосования. Так в Балашихе реализуют новую систему взаимодействия между властью и жителями.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями региона в начале июня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».